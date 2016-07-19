Турецькі військові доставлені в грецьку комісію з надання притулку
13:43, 19 липня 2016Світ
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Вісім військових, які втекли на вертольоті в Грецію після спроби перевороту в Туреччині, доставлені для допиту в Комісію з надання притулку.
REUTERS
Військові з в'язниці «Фереджик» у супроводі поліції доставлено рано вранці в центр Комісії з надання притулку в Неа Хілі недалеко від міста Александруполіс, передає Анадолу. Щоб уникнути зустрічі з журналістами їх провели через задні двері.
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Після співбесіди, яка, імовірно, триватиме до полудня, військових відвезуть назад у в'язницю.
У відповідності з встановленими процедурами, які запроваджені у Греції для надання притулку, Комісії необхідно прийняти рішення протягом трьох тижнів, і за цей період буде розглянуто питання їх знаходження під арештом.
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