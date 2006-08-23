«Чорні ящики» Ту-154 розшифровуватимуться в Москві

Параметричний і мовний самописці російського літака Ту-154, що розбився під Донецьком, будуть відправлені на розшифровку до Москви.

Як повідомляє “Газета.Ru” з посиланням на телекомпанію НТВ, розшифровку проведуть фахівці Міждержавного авіаційного комітету.

Як повідомлялося, сьогодні близько 11.00 на місці падіння Ту-154 почалися пошукові роботи, в результаті яких було знайдено обидва «чорні ящики».

Лайнер розбився в труднодоступній місцевості поряд з селищем Суха Балка під Донецьком. На його борту перебувало 160 пасажирів і десять членів екіпажа. Всі вони загинули.

За попередніми даними, причинами катастрофи могли стати або пожежа на борту, або погані погодні умови. За іншою версією, літак міг перевищити висоту польоту, встановлену технічним регламентом, внаслідок чого сталося "звалювання".