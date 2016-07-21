Перестрілка в Алмати: суд заарештував підозрюваного у нападі на поліцейський відділок

Про це повідомляє Російська служба ВВС.

"Алмалінський районний суд міста Алмати виніс постанову щодо Кулекбаєва про санкціонування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою строком на два місяці на період проведення досудового розслідування", - йдеться в повідомленні суду.

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У понеділок вранці почалась стрілянина біля поліцейського відділку в Алмати. Нападник намагався проникнути у відділок, поранив поліцейського і заволодів його автоматом. Після цього він відкрив вогонь по інших поліцейських.

В результаті нападу загинули шість осіб, серед них четверо поліцейських. Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв назвав подію терактом.

В ході розслідування були затримані дві людини: Кулекбаєв і водій, який довіз його до дільниці. Пізніше в МВС повідомили, що другий затриманий насправді був заручником.

У казахстанському Комітеті національної безпеки розповіли, що Кулекбаєв вже відбував термін у колонії, де мав зв'язки з салафітами. За даними МВС, він скоїв напад з помсти.

"Затриманий допитаний. Він заявив, що у нього була помста всім правоохоронним органам, в тому числі і суддям, прокурорським працівникам, спецорганам і поліції", - розповів у вівторок міністр внутрішніх справ Калмуханбет Касімов.

Нагадаємо, у понеділок, 18 липня, в Алмати (Казахстан) біля Алмалінского районного управління внутрішніх справ відбулася перестрілка, в результаті якої, за даними МВС Казахстану, загинули троє поліцейських і один цивільний. Незабаром Reuters повідомило, що "щонайменше шість людей загинули і вісім отримали поранення в результаті нападу". Серед загиблих четверо поліцейських, один цивільний, а також один із зловмисників.

Зазначимо, що це не перша за останній час стрілянина в Казахстані. 5 червня група невідомих скоїла збройні напади на два збройових магазину і військову частину в місті Актобе. Тоді загинули четверо місцевих жителів і троє військовослужбовців.