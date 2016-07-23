У Нью-Йорку народилася перша дитина, яка постраждала від вірусу Зіка

Про це повідомляє РБК з посиланням на міський департамент охорони здоров'я.

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За даними американської влади, мати дитини заразилася вірусом Зіка після поїздки в регіон, де лихоманка активно поширюється. Докладних даних про дитину та її матір лікарі не надали.

Спочатку вчені стверджували, що переносити вірус Зіка можуть тільки комарі певного виду, але пізніше в США зареєстрували перший випадок передачі лихоманки статевим шляхом. У Бразилії також зафіксували зразки вірусу в слині та сечі. Велику небезпеку вірус Зіка представляє для вагітних жінок, оскільки інфекція може викликати у плода мікроцефалію. Науковий зв'язок вірусу і цього явища поки не підтверджено.