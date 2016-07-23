Правоохоронці подякували жителям Мюнхена за взаємодопомогу
07:19, 23 липня 2016Світ
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Користувачі соцмереж використовували спеціальний хештег #offenetüren.
REUTERS
Про це повідомляє місцева поліція у Twitter.
Як і в моменти терактів в Парижі і Брюсселі, користувачі соцмереж використовували хештег #offenetüren (відкриті двері), пропонуючи притулок тим, хто опинився на вулицях поруч з місцем спецоперації.
«Ми зворушені дружелюбністю жителів Мюнхена. Спасибі вам велике!», - йдеться в повідомленні.
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Як повідомляв УНІАН, внаслідок стрілянини в ТЦ Мюнхена загинули 10 осіб і 16 отримали поранення.
За версією поліції, нападником виявився 18-річний виходець з Ірану з подвійним громадянством. Стрілець діяв поодинці і покінчив життя самогубством..
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