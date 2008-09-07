ВМФ Росії проведе навчання біля берегів Венесуели

Командування ВМС Венесуели у суботу оголосило, що з 10 по 14 листопада проведе сумісні з ВМФ Росії навчаня у венесуельських територіальних водах, передає агентство France Presse.

Як вказано в повідомленні командування, у військових маневрах братимуть участь чотири російські кораблі і близько 1000 осіб особового складу. Крім того, до навчань залучать ВПС Венесуели і підводний човен.

Подібні навчання проводяться вперше в Латинській Америці. Раніше президент Венесуели Уго Чавес заявляв, що його країна завжди буде рада візиту російських військових кораблів і літаків дальньої авіації, нагадує Лента.ру.