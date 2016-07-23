Екстремісти, які захопили відділення поліції в Єревані, відмовилися здаватися (фото)

Про це повідомляє Російська служба ВВС.

Вони вимагають відставки президента Вірменії Сержа Саргасяна і проведення нових виборів. Головний парламентер Віталій Баласанян сподівається, що ситуація вирішиться найближчими днями.

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Нагадаємо, сьогодні стало відомо про звільнення з будівлі усіх заручників.

Як повідомляв УНІАН, вранці 17 липня в Єревані озброєні люди захопили будівлю полку патрульно-постової служби і взяли в заручники кількох поліцейських. Озброєне угрупування вимагало звільнити лідера праворадикального політичного руху "Установчий парламент" Жирайра Сефіляна, заарештованого в червні за звинуваченням в незаконному зберіганні зброї.

Під час нападу на відділок поліції один співробітник правоохоронних органів загинув, шестеро були поранені. На наступний день з будівлі випустили двох заручників.