Захоплення відділення поліції в Єревані: озброєна група відпустила всіх заручників

Озброєна група, яка захопила відділення поліції в єреванському районі Еребуні, відпустила останніх заручників. Цьому передували переговори з головою Служби національної безпеки (СНБ).

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Як повідомляє видання PanArmenian, вдень 23 липня екстремісти спочатку звільнили двох молодих співробітників поліції, яких вони утримували в заручниках, а потім і двох високопоставлених чиновників, у тому числі заступника голови поліції Вірменії генерал-майора Вардана Єгіазаряна, передає РБК.

За даними видання News.am, ватажок угруповання «Сасна црер» («Шалені з Сасуна») Варужан Аветисян погодився випустити заручників в обмін на обіцянку створити в захопленому відділенні поліції постійно діючий пункт спілкування з пресою. При цьому від поліцейських і СНБ зажадали безперешкодно пропускати журналістів у будівлю.

Відділення патрульно-постової служби в Єревані було захоплено вранці 17 липня, при цьому був убитий один співробітник поліції. Спочатку нападники зажадали звільнити з в'язниці учасника конфлікту в Нагірному Карабасі Жирайра Сефиляна, підозрюваного в незаконному придбанні і зберіганні зброї. Пізніше стало відомо, що вони також хочуть відставки президента Вірменії Сержа Саргсяна.

Пізніше біля блокованого поліцією відділення почали збиратися прихильники Сефиляна, які намагалися прорвати кордони і вимагали доступу до ЗМІ.