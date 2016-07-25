Другого за тиждень мера вбили в Мексиці
06:45, 25 липня 2016Світ
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У мексиканському місті Сьюдад-Альтамірано, штат Герреро, застрелено мера міста Амбросіо Сото.
REUTERS
Про це повідомляєAssociated Press.
Відзначається, що місто відоме як один з найбільших осередків наркоторговців у штаті.
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Як повідомлялося раніше, у суботу також був убитий мер міста Сан-Хуан-Чамула в штаті Чьяпас.
За останнє десятиліття в Мексиці було вбито 75 мерів.
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