Другого за тиждень мера вбили в Мексиці

Про це повідомляєAssociated Press.

Відзначається, що місто відоме як один з найбільших осередків наркоторговців у штаті.

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Як повідомлялося раніше, у суботу також був убитий мер міста Сан-Хуан-Чамула в штаті Чьяпас.

За останнє десятиліття в Мексиці було вбито 75 мерів.