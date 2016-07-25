Провал путчу в Туреччині: понад 5 тисяч лікарів залишилися без роботи

Про це заявив міністр охорони здоров'я Туреччини Реджеп Акдаг, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Anadolu.

"Протягом останніх п'яти днів ми інтенсивно працюємо з комісією, до якої я входжу. Звільнено понад 5 тисяч персоналу міністерства охорони здоров'я", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що в Туреччині після спроби військового перевороту було затримано понад 13 000 людей.

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Як відомо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив про введення надзвичайного стану строком на три місяці.

Нагадаємо, в ніч на 16 липня прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим заявив, що Туреччина зіткнулася з спробою повстання армії.

Група військових у Туреччині заявила, що взяла під контроль країну.

За декілька годин стало відомо, що уряд Туреччини контролює ситуацію в країні.