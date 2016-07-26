Різанина в Японії: невідомий з ножем убив у центрі для інвалідів 19 людей (фото)
00:51, 26 липня 2016Світ
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У японській префектурі Канагава невідомий з ножем влаштував різанину в будинку-інтернаті для інвалідів.
За даними NHK, загинули 15 осіб, поранено 45 / скриншот
Нападника затримано поліцією, повідомляє агентство Kyodo.
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Внаслідок нападу загинули щонайменше 19 осіб. За даними NHK, загинули 15 осіб, поранено 45.
Ім'я чоловіка, який напав на людей у будинку-інтернаті для інвалідів, Сатоші Уемацу, йому 26 років.
REUTERS
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