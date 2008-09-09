У Пхеньяні відзначають 60-річчя з дня утворення КНДР

У Пхеньяні сьогодні відзначають 60-річчя з дня утворення КНДР.

З цієї нагоди відбудеться великий військовий парад, але поки що не ясно, чи братиме участь в урочистостях КІМ Чен Ір, повідомляє радіо «Свобода».

Останнім часом про стан здоров`я 66-річного північнокорейського лідера ходять суперечливі чутки. Про те, що КІМ Чен Ір серйозно хворий, повідомляють сеульські газети з посиланням на південнокорейського дипломата. За даними видання, 22 серпня лідер КНДР знепритомнів. Офіційних підтверджень цієї інформації немає.