Рівень довіри до президента і прем'єра Франції залишається низьким - опитування

Такими є дані опитування Harris Interactive, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Так, лише 20% французів довіряють президенту, і 22% - прем’єру. Ці показники близькі до даних минулого місяця.

Таким чином, теракт у Ніцці не привів до зростання довіри до керівництва країни, як це було після терактів в січні і листопаді 2015 року.

Не довіряють Олланду 79% опитаних, Валльсу – 77%.

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Як повідомлялося, 14 липня у Ніцці після салюту з нагоди національного свята вантажівка в'їхала у натовп людей, що поверталися додому. Водій вантажівки також відкрив вогонь по людях.

Внаслідок атаки, яку французька влада назвала терактом, загинули 84 людини.

За свідченням очевидців, вантажівка на високій швидкості протягом 2 км їхала крізь натовп, перш ніж зупинилася.

Терориста під час перестрілки з поліцейськими було ліквідовано.

Пізніше прокуратура Франції підтвердила, що теракт у Ніцці вчинив 31-річний Мохамед Лахуайедж-Бухлель, який мав подвійне громадянство Франції та Тунісу.