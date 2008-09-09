Медведєв хоче наповнити Грузію спостерігачами ЄС

В Абхазії і Південній Осетії перебуватимуть по 3 тисячі 800 російських військовослужбовців.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, про це міністр оборони РФ Анатолій СЕРДЮКОВ проінформував Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА під час робочої зустрічі.

Зокрема, А.СЕРДЮКОВ доповів Президенту РФ, що з керівництвом Абхазії і Південної Осетії досягнуто домовленості про кількість (близько 3800 чоловік у кожній республіці) і структуру військ, а також про місця їх дислокації. У Південній Осетії це будуть міста Джава і Цхінвалі, в Абхазії війська будуть тимчасово розміщені на місцях, де російські військові дислокувалися й раніше в статусі миротворців.

Під час зустрічі Д.МЕДВЕДЄВ нагадав, що 8 вересня на зустрічі з Президентом Франції Ніколя САРКОЗІ було вироблено доповнення до плану від 12 серпня, спрямовані на врегулювання конфлікту. Ці доповнення стосуються, зокрема, відведення російських військ з території Грузії та розміщення там міжнародних спостерігачів, зокрема від Євросоюзу.

Д.МЕДВЕДЄВ висловив думку, що спостерігачів ОБСЄ і Євросоюзу на грузинській території має бути якомога більше.

Він зазначив, що у зв`язку з "визнанням Росією незалежності Південної Осетії і Абхазії до укладення з ними договорів про дружбу, співпрацю і взаємну допомогу російські Збройні сили на прохання абхазького і південноосетинського керівництва виконують функції з підтримання миру на території цих республік".