США відкинули пропозицію Росії щодо ембарго на постачання зброї до Грузії
08:58, 10 вересня 2008Світ
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Експерти оцінять потреби країни
Представник місії Сполучених Штатів при ООН Бен Чанг назвав проект резолюції, внесений Росією до Ради Безпеки, спробою відвернути увагу від зобов’язань Москви вивести війська з грузинської території.
Міністерство оборони США повідомило про відрядження до Грузії експертів, які оцінять потреби країни для відновлення її збройних сил.
Росія напередодні офіційно встановила дипломатичні відносини з Південною Осетією та Абхазією і повідомила про наміри розташувати там понад 7 з половиною тисяч військовослужбовців.
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