США відкинули пропозицію Росії щодо ембарго на постачання зброї до Грузії

Представник місії Сполучених Штатів при ООН Бен Чанг назвав проект резолюції, внесений Росією до Ради Безпеки, спробою відвернути увагу від зобов’язань Москви вивести війська з грузинської території.

Міністерство оборони США повідомило про відрядження до Грузії експертів, які оцінять потреби країни для відновлення її збройних сил.

Росія напередодні офіційно встановила дипломатичні відносини з Південною Осетією та Абхазією і повідомила про наміри розташувати там понад 7 з половиною тисяч військовослужбовців.

Радіо Свобода