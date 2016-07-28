Співробітники бюро з працевлаштування в Кельні повідомили про погрози від групи іноземців
Німецькі полициейские обшукують бюро з працевлаштування в Кельні, після того як очевидці повідомили про збройну жінці в будинку.
За даними місцевих ЗМІ, поліцію викликали співробітники бюро, коли їм почала загрожувати група іноземців, які прийшли шукати роботу, передає Російська служба Бі-бі-сі.
Полицейські встигли затримати агресивних осіб, коли очевидці повідомили, що бачили в будівлі жінку з ножем.
Однак, як повідомляється, тривога виявилася помилковою. Тим не менш, поліцейська операція триває.
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Як повідомляв УНІАН, у Німеччині за останній тиждень сталися кілька атак.
24 липня прохач притулку із Сирії за допомогою мачете вбив жінку і поранив двох інших людей в південно-західній частині міста Ройтлінген, перш ніж був затриманий поліцією.
У той же день 27-річний прохач притулку з Сирії на музичному фестивалі в баварському Ансбаху підірвав себе, поранення різного ступеня тяжкості отримали 15 осіб.
22 липня 18-річний німець іранського походження застрелив дев'ять осіб в Мюнхені.
18 липня 17-річний шукач притулку з Пакистану поранив у поїзді п'ять чоловік, використовуючи сокиру і ніж.