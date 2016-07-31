Надійшла в продаж нова книга про Гаррі Поттера: читачі штурмують книжкові магазини (фото)

Нова книга про Гаррі Поттера Harry Potter and the Cursed Child ("Гаррі Поттер і прокляте дитя", восьма частина серії) надійшла в продаж опівночі за Грінвічем (02:00 за Києвом), повідомляє ТАСС.

"140 магазинів знаменитої британської книжкової мережі Waterstones влаштовують цієї ночі спеціальні вечірки, присвячені книгам про Поттера. Там проходять різні конкурси, в тому числі на кращий костюм героїв саги про "хлопчика, який вижив". Найзначніші з них проходять в Единбурзі, на вулиці Дінсгейт в Манчестері та в найбільшому магазині цієї мережі на лондонській Пікаділі", - йдеться в повідомленні.

"Кількість наших попередніх замовлень перевищила шестизначні цифри. Такої кількості ми не спостерігали з часів останньої книги про Гаррі Поттера, ми очікуємо, що вона стане нашою найбільш продаваною книгою року", - наводить телерадіомовна корпорація "Бі-бі-сі" слова офіційного представника Waterstones.

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Протягом багатьох років здавалося, що на історії про Гаррі Поттера, про яку оповідається в семи романах, виданих загальним тиражем 450 мільйонів екземплярів, восьми фільмах, що зібрали в прокаті по всьому світу понад 7 мільярдів доларів, поставлено крапку.

Однак п'єса про життя вже змужнілого чарівника, створена спільними зусиллями Джоан Роулінг, письменника Джека Торна та режисера-постановника Джона Тіффані, показала, що це не так. Світова прем'єра спектаклю, поставленого за цією п'єсою, відбулася на сцені лондонського театру "Палас". Вихід же в світ книги було приурочено до 51-го дня народження Роулінг, який відзначається 31 липня, так само цього дня 36 років виповнюється самому Гаррі Поттеру.

Події в книзі відбуваються за 19 років після закінчення оригінальної серії. Тепер Гаррі одружений на Джіні, сестрі свого кращого друга Рона Візлі. Центральним героєм п'єси став підліток Албус Северус Поттер, другий син Гаррі. На його долю випав "важкий тягар" родинної спадщини.