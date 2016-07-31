Озброєна група, яка захопила будівлю поліції в Єревані, звільнила заручників-медиків

Про це повідомила офіційний представник міністерства охорони здоров'я Вірменії, передає ТАСС.

"Лікарю Норайру Теваняну і медсестрі Малині Маркарян вдалося вийти із захопленої (будівлі) полку патрульно-постової служби поліції, коли вони вивозили пораненого", - підтвердила прес-секретар міністра охорони здоров'я республіки Анаїт Айтаян.

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Як повідомляв УНІАН, озброєні люди захопили будівлю полку ППС 17 липня. Вони вимагають відставки президента Сержа Саргсяна і звільнення лідера радикальної опозиційної організації "Установчий парламент" Жирайра Сефіляна. З 27 липня вони утримували в заручниках бригаду медиків.