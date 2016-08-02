У Швейцарії померла королева Румунії Анна

Прес-служба королівської сім’ї повідомила, що Анна померла у лікарні міста Морж, передмісті Лозанни, в оточенні рідних, передає Радіо Свобода. Упродовж останніх тижнів її щодня відвідував чоловік, 94-річний король Міхай.

За традицією, похорон пройде у Румунії, у місті Куртя-де-Арджеш, де розташована усипальниця румунських королів. Всенародне прощання відбудеться спочатку в замку Пелеш, у передмісті карпатського міста Синая, а потім у тронному залі королівського палацу у Бухаресті.

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Президент Румунії Клаус Йоханніс назвав королеву Анну зразком мудрості, гідності та моральності. Він зазначив, що Анна, королева Румунії, була поруч з королем Міхаєм після його зречення від престолу у 1947 році.

У листопаді 1947 року Міхай поїхав у Лондон на весілля майбутньої британської королеви Єлизавети II. У цій поїздці він познайомився з принцесою Анною Бурбон-Пармською, яка незабаром вийшла за нього заміж. Після повернення до Румунії король був змушений під тиском промосковського уряду на чолі з Петру Грозою відректися від престолу. Королівська родина емігрувала до Швейцарії.

У Міхая і Анни – п’ять доньок.