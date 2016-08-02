Американець подав до суду на творця Pokemon Go через поселення віртуальних монстрів в його будинку

Про це повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на Associated Press.

За його словами, щонайменше п'ять осіб з моменту випуску гри просили пустити їх до нього на задній двір, щоб зловити там покемона.

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Позов був поданий до компанії Niantic, яка є творцем гри.

У позові сказано, що творці гри «виявили кричуще нехтування» через розміщення покемонів на території будинків без дозволу їх власників.