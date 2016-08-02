Американець подав до суду на творця Pokemon Go через поселення віртуальних монстрів в його будинку
17:39, 02 серпня 2016Світ
945 0
У США житель Нью-Джерсі Деффри Мардер подав позов до суду після того, як гравці гри Pokemon Go почали збиратися біля його будинку і ловити покемонів.
Позов був поданий до компанії Niantic, яка є творцем гри / 4pda.ru
Про це повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на Associated Press.
За його словами, щонайменше п'ять осіб з моменту випуску гри просили пустити їх до нього на задній двір, щоб зловити там покемона.
Читайте такожУ Нью-Йорку заборонили секс-злочинцям грати в Pokemon Go
Позов був поданий до компанії Niantic, яка є творцем гри.
У позові сказано, що творці гри «виявили кричуще нехтування» через розміщення покемонів на території будинків без дозволу їх власників.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter