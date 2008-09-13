Генералу Ярузельському світить 10 років у в’язниці

У Польщі почався суд над останнім комуністичним лідером, генералом Войцехом ЯРУЗЕЛЬСЬКИМ, якого звинувачують у введенні в країні понад 30 років тому військового стану.

Як повідомляє Бі-Бі-Сі, якщо В.ЯРУЗЕЛЬСЬКОГО визнають винним, то йому загрожує ув’язнення терміном 10 років.

“Генерал ЯРУЗЕЛЬСЬКИЙ та три інші обвинувачені постали у переповненій залі суду, де прокурор звинуватив їх у порушенні комуністичної конституції шляхом створення “кримінальної військової організації” задля запровадження військового стану у грудні 1981 року”, – повідомляє радіостанція.

Польща вперше притягує до суду одного з колишніх лідерів за намагання зупинити опозиційний рух профспілки «Солідарність» у 1981 році. Генерал В.ЯРУЗЕЛЬСЬКИЙ, якому зараз 84 роки і який дуже хворий, завжди твердив, що був змушений вдатися до таких дій, аби запобігти вторгненню до Польщі радянських військ.

«У нас була величезна дилема: або вважати, що військовий стан спрацює, і тоді росіяни не прийдуть, або що він провалиться - і тоді буде повторення або ситуації у Чехословаччині 1968 року, або - ще гірше - в Угорщині 1956-го. Отже, вважаю, що історія судитиме генерала ЯРУЗЕЛЬСЬКОГО не дуже суворо, і якщо я закидаю йому щось, то не стільки запровадження військового стану, скільки те, що він не дійшов якоїсь розумної згоди із «Солідарністю» раніше», - сказав депутат Європарламенту Януш ОНИШКЕВИЧ, який у 80-ті роки був речником організації.