Обама сумнівається в прихильності Росії до дотримання перемир'я в Сирії

Про це заявив президент США Барак Обама на прес-конференції в Пентагоні, передає РБК з посиланням на Reuters.

«Я не впевнений, що ми можемо довіряти Росії й Володимиру Путіну. Тому нам потрібно перевірити, чи можемо досягти реального припинення вогню», — заявив Обама.

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За словами американського лідера, Москва може і не домогтися цього перемир'я. «Або тому, що вона до нього не прагне, або через те, що у неї немає реального впливу на Башара Асада», — пояснив президент.

Обама зазначив, що Білий дім має намір перевірити, чи можуть сторони досягти прогресу щодо Сирії. «Якщо ні, то Росія проявить себе як безвідповідальний актор на світовій сцені, який підтримує режим, що несе загибель, і їй доведеться відповідати перед цією сценою», — зазначив він.

Президент США підкреслив, що Вашингтон готовий працювати з Москвою для зміцнення зусиль по боротьбі з «Ісламською державою» і «Аль-Каїдою». Проте поки, за словами Обами, Росія не зробила необхідних кроків. Глава держави підкреслив, що для Москви «настав момент показати, наскільки серйозно вона налаштована на вирішення цих завдань».