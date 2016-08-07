В Ірані стратили фізика-ядерника, що загадково потрапив до США і повернувся в 2010 році - ЗМІ

Про це повідомляє BBC.

За словами матері вченого, тіло її сина було доставлене в їх рідне місто. При цьому на тілі був слід навколо шиї, що показує, що Амірі був повішений. Пізніше він був похований.

За деякими даними, Амірі мав глибокі пізнання про ядерну програму Ірану.

Фізик 1977 року народження в 2009 році виїхав до Мекки на традиційне мусульманське паломництво.

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Потім він зник, а Іран звинуватив владу Саудівської Аравії в тому, що та затримала фізика і видала його США. Іранська влада відкидала твердження американських і саудівських вчених про те, що Амірі міг просто вирішити не повертатися до Ірану.

У березні 2010 року телеканал ABC News повідомив, що фізик втік до США і допомагає ЦРУ в зборі інформації про ядерну програму Ірану. Вашингтон, у свою чергу, заявляв, що йому нічого не відомо про Амірі.

У червні 2010 року Амірі дійсно об'явився у США. На відео він заявив, що був викрадений і піддався сильному психологічному тиску з боку ЦРУ для видачі секретної інформації. На наступному відео наприкінці червня він заявив, що йому нібито вдалося втекти від американських спецслужб.

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У липні він несподівано з'явився в іранській секції посольства Пакистану в США, після чого повернувся в Іран, де його зустріли як героя.

США категорично заперечували причетність до викрадення вченого. Американські офіційні особи стверджували, що Амірі втік до США з власної волі і передав їм якусь "корисну інформацію".

У травні 2011 року Амірі був заарештований в Ірані і, як повідомлялося, отримав тривалий тюремний термін за держзраду.