20-річний житель Сан-Франциско був убитий пострілом в спину під час гри Pokemon Go

Як повідомляє Associated Press, інцидент стався на набережній Сан-Франциско. 20-річний Кевін Райлі під час прогулянки з друзями грав у Pokemon Go. Після того, як він трохи відійшов від своєї компанії, до нього підійшов невідомий і вистрілив у спину. Молодий чоловік загинув на місці, передає РБК.

Читайте такожІран став першою державою, яка заборонила Pokemon Go

Детектив Роберт Дженсинг уточнив, що нападник не намагався пограбувати Райлі, а відразу ж зник після стрілянини.

«Наскільки нам відомо, ніякої конфронтації не було. Ніхто нічого не говорив. Це сталося просто так, він просто підійшов, вистрілив йому в спину і втік», - розповів близький друг сім'ї загиблого Джон Кірбі.

В даний час в поліції встановлюють деталі події. Зокрема, буде перевірена версія про те, що вбивця відчував неприязнь до користувачів популярної гри.