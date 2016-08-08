У США на найвищій у світі водній гірці загинув син конгресмена

Як повідомляє Російська служба Бі-бі-сі, точна причина смерті хлопчика не встановлена. Відомо лише, що він помер під час спуску з водного атракціону під назвою Verruckt (з німецького можна перевести як "Несамовитий").

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"Ми справді не знаємо, що сталося. [...] Тому необхідно повноцінне розслідування", - заявила на прес-конференції Уінтер Просапіо, представник парку розваг Schlitterbahn, де стався інцидент. Схожу заяву зробив представник поліції.

Водяна гірка Verruckt значиться в книзі рекордів Гіннеса як найвища в світі. Висота атракціону - близько 50 метрів, швидкість спуску перевищує 100 км/год. Після інциденту атракціон закрили.

Як повідомляє агентство Ассошіейтед прес, в ході побудови атракціон не пройшов перевірки на безпеку, через що будівельники були змушені перебудувати половину гірки.