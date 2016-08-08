У Німеччині вважають, що "зближення" Туреччини й Москви не слід сприймати як загрозу для НАТО

Про це він заявив у інтерв'ю німецькому виданню Bild, передає Deutsche Welle.

«Це добре, що після збиття російського військового літака Туреччиною в минулому році ми бачимо зближення. Водночас я не вірю, що відносини між цими двома країнами стануть настільки тісними, що Росія зможе запропонувати Туреччині партнерство у сфері безпеки, яке стане альтернативою НАТО», - переконаний Штайнмаєр.

Глава зовнішньополітичного відомства Німеччини також закликав утриматися від надто жорсткої критики Анкари.

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«Ми від самого початку чітко заявили, як ми ставимося до затримання вчителів, суддів та журналістів, і ми надалі це робитимемо. Однак за всієї обґрунтованої критики під час дискусій у Німеччині нерідко забувають, що ті, хто здійснював переворот, діяли з надмірною жорстокістю проти цивільних, проти парламенту», - нагадав Штайнмаєр.

Як зазначає видання, він відправив до Туреччини для зустрічей статс-секретаря міністерства закордонних справ Німеччини Маркуса Едерера. Під час візиту Едерер повинен буде запевнити турецьку сторону в солідарності з боку Німеччини, але водночас нагадати про необхідність дотримуватися принципів верховенства права.