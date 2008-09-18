Сенат США виділив на військові витрати 612,5 млрд. доларів
08:53, 18 вересня 2008Світ
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Остаточну версію передадуть Бушу
612,5 мільярдів доларів виділили американські сенатори на військові витрати наступного року. 70 мільярдів доларів від цієї суми підуть на операції в Іраку та Афганістані.
Ухвалений сенаторами документ також передбачає збільшення грошового постачання американських солдатів майже на 4 відсотки. Це на піввідсотка більше, ніж раніше просив Білий Дім. Спершу багато членів правлячої республіканської партії виступав проти. Однак тепер, напередодні виборів сенатори одностайні більше.
Палата представників Конгресу подібний документ ухвалила ще в травні. Тепер обидва варіанти об‘єднають та опрацюють. Остаточну версію законопроекту передадуть на підпис президентові Джорджу Бушу.
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