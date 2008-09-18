Великий адронний коллайдер зупинився

Роботу Великого адронного коллайдера (ВАК) було зупинено через проблеми з електрикою, повідомили в четвер у Європейському центрі ядерних досліджень (CERN).

Як повідомляє "Газета.ру", за словами представника CERN, проблеми з електрикою вплинули на систему охолоджування коллайдера.

«Протягом найближчих годин ВАК знову буде запущено», - заявив представник CERN.