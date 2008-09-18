Великий адронний коллайдер зупинився
16:30, 18 вересня 2008Світ
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Проблема з системою охолоджування
Роботу Великого адронного коллайдера (ВАК) було зупинено через проблеми з електрикою, повідомили в четвер у Європейському центрі ядерних досліджень (CERN).
Як повідомляє "Газета.ру", за словами представника CERN, проблеми з електрикою вплинули на систему охолоджування коллайдера.
«Протягом найближчих годин ВАК знову буде запущено», - заявив представник CERN.
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