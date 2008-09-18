Кондоліза Райс: Росія рухається до власної ізоляції

Росія цілеспрямовано рухається до власної ізоляції, вважає держсекретар США Кондоліза Райс. Такий коментар глави американського зовнішньополітичного відомства міститься в промові, присвяченій наслідкам війни в Грузії.

К.Райс піддасть критиці російське керівництво, яке, за її твердженнями, проявляє все зростаючий авторитаризм у внутрішній політиці, і все більшу агресивність - в зовнішній.

При цьому міжнародне становище і імідж Росії після конфлікту з Грузією, на думку держсекретаря США, співставні зі становищем СРСР після "холодної війни", передає Associated Press з посиланням на тези промови держсекретаря, яку та проголосить сьогодні.

На думку К.Райс, "конфлікт в Грузії є поворотним для Росії і для всього світу", і США мають намір "сміливо заперечувати Росії із цього приводу".

К.Райс також вважає, що в світлі останніх подій членство Росії в Всесвітній організації торгівлі знаходиться під питанням.

РБК