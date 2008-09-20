У США почалося дострокове голосування на виборах Президента.

Перші виборчі ділянки відкрилися у Вірджинії. Наступного тижня заповнити бюлетені зможуть жителі ще кількох штатів. Загалом 36 штатів проведуть дострокове голосування.

Очікується, що близько третини американських виборців проголосують за свого кандидата в Президенти, не чекаючи дня виборів, 4 листопада.

На президентських виборах 2000 року достроково проголосували 15% американців, 2004 року - 20%, на виборах у Конгрес 2006 року - близько чверті.

Судячи з результатів опитувань, кандидати в Президенти США – демократ Барак ОБАМА та республіканець Джон МАККЕЙН - мають приблизно рівні шанси на перемогу. Наприкінці серпня Дж.МАККЕЙН обігнав Б.ОБАМУ за популярністю, проте у вересні кандидат від Демократичної партії знову вийшов уперед. Розрив між кандидатами не перевищує 3%.