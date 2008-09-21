Посол Чехії загинув у результаті вибуху в готелі Marriott

Посол Чехії у Пакистані Іво Здарек загинув в результаті вибуху в готелі Marriott в Ісламабаді, заявив прем`єр-міністр Пакистану.

Юсуф Разу Джілані повідомив, що в результаті теракту загинули 53 людини, і серед них - посол Чехії. «Його тіло впізнане», - повідомив міністр.

Як повідомлялося раніше, Іво Здарек вважався зниклим безвісти .

Газета.ру