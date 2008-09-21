Посол Чехії загинув у результаті вибуху в готелі Marriott
12:45, 21 вересня 2008Світ
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Здарек вважався зниклим безвісти
Посол Чехії у Пакистані Іво Здарек загинув в результаті вибуху в готелі Marriott в Ісламабаді, заявив прем`єр-міністр Пакистану.
|Фото АР
Юсуф Разу Джілані повідомив, що в результаті теракту загинули 53 людини, і серед них - посол Чехії. «Його тіло впізнане», - повідомив міністр.
Як повідомлялося раніше, Іво Здарек вважався зниклим безвісти .
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