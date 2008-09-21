Лукашенко погрожує припинити розмови із Заходом

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО заявляє, що припинить діалог із Заходом у разі його відмови визнати результати майбутніх у країні парламентських виборів, передає «Радіо Свобода».

"Якщо вже й цього разу вибори виявляться "недемократичними", ми з ними припинимо всілякі розмови", - сказав О.ЛУКАШЕНКО. Президент підкреслив, що виборча кампанія проходить у повній відповідності до Конституції та законів країни.

"Ми суцільно порушуємо закони й ведемо вибори за поняттями Заходу та ОБСЄ. Подивимося, як вони відреагують. Це безпрецедентні вибори за правилами Заходу", - підкреслив він.

За словами О.ЛУКАШЕНКА, він розглядає призначене на 28 вересня голосування як можливість поліпшити відносини з Євросоюзом і Сполученими Штатами.

З середини 1990-х років жодне з голосувань, що проводилися в Білорусі, західні країни не визнали ні вільним, ні справедливим. За оцінкою спостерігачів із Організації з безпеки й співробітництва в Європі, в ході нинішньої виборчої кампанії громадяни Білорусі позбавлені можливості одержувати вичерпну інформацію про кандидатів.