РФ вперше показала відео ударів російських Ту-22М3, які базуються в Ірані
Дальні бомбардувальники Ту-22М3 і фронтові бомбардувальники Су-34, злетівши з повним бомбовим навантаженням з аеродрому базування Хамадан (Ісламська Республіка Іран), завдали групової авіаційний удар по об'єктах ІДІЛ і «Джебхат ан-Нусра» в провінціях Алеппо, Дейр-ез-Зор і Ідліб.
Відповідне відео вперше опублікувало Міноборони РФ.
За заявами російського військового відомства, внаслідок удару вражені п'ять великих складів з озброєнням, боєприпасами і пально-мастильними матеріалами, табори підготовки бойовиків в районах населених пунктів Серакаб, Ель-Баб, Алеппо і Дейр-ез-Зор, три пункти управління бойовиків в районах міст Джафра і Дейр-ез-Зор, а також значна кількість бойовиків.
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Склади зброї і боєприпасів, табори підготовки та пункти керування, знищені в результаті бомбардувань, використовувалися для забезпечення угруповань бойовиків, що діють в районі Алеппо.
Як повідомляв УНІАН, Росія перекинула стратегічні бомбардувальники на авіабазу в Ірані. База Хмеймим в сирійській Латакії, де розміщуються російські літаки, нібито не підходить для масивних Ту-22М3 – одних з найбільших бомбардувальників світу.