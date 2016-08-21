В Іраку страчено 36 ісламістів за участь у масовому вбивстві

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Засуджених повісили у в’язниці в місті Насірії, центрі провінції Ді-Кар на півдні країни, повідомив губернатор провінції Яг’я ан-Насірі.

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Як додав речник губернатора, цих засуджених спеціально привезли на страту до Насірії, бо родом із провінції Ді-Кар були близько 400 убитих ісламістами. За стратою спостерігали десятки родичів убитих.

Масове вбивство здійснили в липні 2014 року бойовики радикального ісламістського угруповання "Ісламська держава" і союзники цього угруповання на околицях захопленого ними тоді міста Тікріт. Ісламісти-суніти полонили там курсантів училища Військово-повітряних сил Іраку, більшість яких були шиїтами, і здійснили масові розстріли близько 1700 із них. Поховання частини жертв ексгумували у квітні 2015 року, коли урядові війська Іраку і союзні їм місцеві ополчення визволили Тікріт від сил "Ісламської держави".

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Загалом через причетність до цього масового вбивства судили чи ще судять понад 600 людей, частину засуджених до смертної кари вже стратили; ще приблизно 600 перебувають у розшуку.

Це масове вбивство вважається одним із найбільших злочинів угруповання "Ісламська держава" в Іраку.

Правозахисники тим часом критикують Ірак за систематичне використання смертної кари.