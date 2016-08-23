Туреччина обстріляла позиції ісламістів і курдів у Сирії перед наступом повстанців
07:52, 23 серпня 2016Світ
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Туреччина обстріляла позиції екстремістського угруповання "Ісламська держава" на півночі Сирії. Очікується, що підтримувані Анкарою сирійські повстанці готові почати в цьому районі наступальну операцію.
REUTERS
Турецькі військові також завдали ударів по позиціях курдських загонів самооборони в містах Джараблус і Манбидж, передає Бі-бі-сі. Згідно з повідомленнями, близько 1,5 тис. сирійських повстанців знаходяться в турецькому місті Газіантеп, готуючись до наступу.
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Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що північ Сирії "повинна бути повністю очищена" від джихадистів "Ісламської держави".
Вибух, що стався 20 серпня на весіллі у Газіантепі і забрав життя понад 50 людей, імовірно організувала "Ісламська держава". Цей напад міг прискорити підготовку до наступу повстанців.
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