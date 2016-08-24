КНДР запустила балістичну ракету з підводного човна

Про це повідомляє Reuters з посиланням на південнокорейських військових.

Пуск ракети був здійснений близько 5:30 за місцевим часом неподалік від міста Сінпхо, де згідно з супутниковими знімками знаходиться база підводних човнів.

Наголошується, що запуск ракети відбувся через два дні після початку військових навчань Південної Кореї і США, які в КНДР назвали підготовкою до вторгнення.

"Запуск КНДР балістичної ракети, здається, націлений на підвищення військового напруги у відповідь на спільні навчання Сеула і Вашингтона", — сказав представник південнокорейського військового відомства, передає Yonhap.

Він додав, що Сеул буде "суворо і рішуче реагувати на будь-які провокації КНДР".

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У свою чергу, прем'єр-міністр країни Сіндзо Абе зазначив, що цей запуск ракети становить серйозну небезпеку для безпеки Японії, пише РБК.

"Це створює серйозну небезпеку для безпеки Японії і є непрощенним актом, який завдає шкоди миру в регіоні та суттєво [підриває] стабільність», — сказав він журналістам.

Абе також додав, що Токіо подало ноту протесту владі КНДР у зв'язку з випробуванням ракети.