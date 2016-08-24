КНДР запустила балістичну ракету з підводного човна
Північна Корея запустила балістичну ракету з підводного човна у бік акваторії Японського моря.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на південнокорейських військових.
Пуск ракети був здійснений близько 5:30 за місцевим часом неподалік від міста Сінпхо, де згідно з супутниковими знімками знаходиться база підводних човнів.
Наголошується, що запуск ракети відбувся через два дні після початку військових навчань Південної Кореї і США, які в КНДР назвали підготовкою до вторгнення.
"Запуск КНДР балістичної ракети, здається, націлений на підвищення військового напруги у відповідь на спільні навчання Сеула і Вашингтона", — сказав представник південнокорейського військового відомства, передає Yonhap.
Він додав, що Сеул буде "суворо і рішуче реагувати на будь-які провокації КНДР".
Читайте такожБалістичні випробування КНДР: ракета впала у виключній економічній зоні Японії
У свою чергу, прем'єр-міністр країни Сіндзо Абе зазначив, що цей запуск ракети становить серйозну небезпеку для безпеки Японії, пише РБК.
"Це створює серйозну небезпеку для безпеки Японії і є непрощенним актом, який завдає шкоди миру в регіоні та суттєво [підриває] стабільність», — сказав він журналістам.
Абе також додав, що Токіо подало ноту протесту владі КНДР у зв'язку з випробуванням ракети.