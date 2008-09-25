Кількість українців, загиблих у ДТП в Росії, зросла до 9 осіб

Кількість загиблих громадян України внаслідок дорожньо-транспортної пригоди в Калузькій області Росії зросла до 9 осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, Посольство України в Російській Федерації повідомило інформацію, отриману від консула дипустанови, який у даний час перебуває у м.Калуга для з’ясування обставин трагедії у Калузькій області 24 вересня та надання допомоги рідним загиблих в організації перевезення їх тіл в Україну.

Російськими правоохоронними органами встановлено особу загиблої громадянки України. Станом на першу половину дня 25 вересня кількість загиблих українських громадян внаслідок ДТП зросла до 9 осіб.

Згідно з інформацією Посольства, транспортування в Україну трун з тілами загиблих попередньо заплановане на 27 вересня.

Справа перебуває на особливому контролі в Посольстві України в РФ та у Департаменті консульської служби МЗС України.

Як повідомляв УНІАН, ДТП сталося вночі 24 вересня у Калузькій області. Раніше повідомлялося, що внаслідок зіткнення мікроавтобуса „Мерседес-Спрінтер” та вантажного автомобіля „Форд” загинули семеро громадян України і двоє отримали тяжкі травми.