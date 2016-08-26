Зупинене 55 років тому авіасполучення між Кубою і США відновиться 31 серпня

Саме в цей день очікується прибуття першого аеробуса А320 американської авіакомпанії JetBlue з міста Форт-Лодердейл у штаті Флорида в Санта-Клару в центрі острова Куба, передає ТАСС. "Ця подія - позитивний крок і внесок у процес поліпшення відносин між двома країнами", - повідомив на прес-конференції заступник міністра транспорту Куби Едуардо Родрігес.

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Він зазначив, що відновлення прямого авіасполучення є частиною процесу реалізації підписаного в лютому меморандуму про взаєморозуміння, що передбачає відкриття регулярних рейсів.

З 31 серпня по 29 жовтня польоти JetBlue здійснюватимуться три рази на тиждень, а з 30 жовтня стануть щоденними. Також 1 вересня відкриє авіасполучення з Санта-Кларою американська компанія Silver Airways. American Airlines перші польоти здійснить 7 вересня в провінції Ольгін і Сьєнфуегос, а потім - в Камагуей, Вілья-Клару і Матансас.

Як очікується, після цього загальна кількість щоденних рейсів між двома країнами досягне 11.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2014 року США і Куба поступово почали налагоджувати дипломатичні відносини. У липні 2015 року, після більш ніж півстолітнього перерви, відкрилися посольства США на Кубі і Куби – у США. 17 лютого Куба і США підписали угоду про відновлення авіасполучення.

22 березня на Кубу з офіційним візитом прибув президент США Барак Обама. Він став першим президентом в історії країни, які побували на Кубі, після Джона Калвіна Куліджа, який здійснив візит до Гавани в 1928 році. У травні з США на Кубу прибув перший за 50 років круїзний лайнер, що прямував за маршрутом Майамі-Гавана.