У Болівії шахтарі-протестувальники викрали і вбили заступника міністра МВС

Спочатку про це повідомили ЗМІ, пізніше інформацію підтвердили влада Болівії, передає РБК-Україна з посиланням на агентство AFP.

"Заступник міністра внутрішніх справ Болівії убитий шахтарями, які викрали його", - заявили в МВС Болівії.

Про смерть чиновника заявив міністр оборони Болівії Реймі Феррера, який уточнив, що Ілайнеса забили до смерті.

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"Вже будучи взятим у заручники, Ілайнес дав інтерв'ю місцевій радіостанції, в якому сказав, що в обмін на його звільнення шахтарі вимагають згоди уряду на зміну трудового законодавства і початок переговорів", - йдеться в повідомленні.

У країні проходять масові протести шахтарів, які виступають проти політики уряду і президента Ево Моралеса і потребують змін законодавства. Гірники звинувачують поліцію в насильстві, зокрема, в тому, що поліцейські нібито застрелили двох робітників.

Як повідомляв УНІАН, у лютому шість працівників мерії померли від задухи в болівійському місті Ель-Альто після того, як група протестувальників захопила і підпалила муніципальну будівлю. Мітинг був організований прихильниками Соціалістичної партії президента Моралеса. Місцеву владу в Ель-Альто представляла опозиція. Заворушення по всій країні пройшли напередодні всенародного референдуму, на якому болівійці повинні були висловитися щодо змін до конституції, які дозволили б Моралесу балотуватися на четвертий термін. В результаті референдуму 22 лютого Моралесу відмовили в цьому праві.