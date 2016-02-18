У Болівії протестувальники спалили мерію разом з працівниками (фото, відео)

Про це з посиланням на місцеву владу повідомляє Reuters.

Повідомляється, що напруженість у країні зростає напередодні всенародного референдуму, який пройде в неділю. Болівійців запитають, чи схвалюють вони зміни до конституції, які дозволять президенту Ево Моралесу балотуватися на четвертий термін.

Мітинг був організований прихильниками Соціалістичної партії президента Ево Моралеса. Місцеву владу в Ель-Альто очолює опозиція.

Заступник глави МВС Болівії Марсело Еліо заявив, що хтось з чиновників почав обливати мітингувальників окропом, що могло спровокувати заворушення і призвело до трагедії.

Нагадаємо, рік тому Моралес в третій раз поспіль вступив у президентську посаду, незважаючи на те, що формально це заборонено Конституцією. Тим не менш, Конституційний суд визнав законність третього мандата, пославшись на те, що в 2009 році в Болівії був проголошений новий Основний Закон, тому перший термін тепер в рахунок не йде.