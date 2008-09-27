Перший в історії китаєць вийшов у відкритий космос

Китайський тайконавт ЧЖАЙ Чжиган став першою людиною в історії космонавтики КНР, яка вийшла у відкритий космос.

Як повідомляє радіо «Свобода», він пробув за межами корабля «Шеньчжоу-7» приблизно 15 хвилин і провів за цей час низку експериментів.

Зокрема, ЧЖАЙ Чжиган мав випробувати захисний скафандр вагою в 120 кілограмів.

«Шеньчжоу-7» відправився на орбіту з космодрому в провінції Ганьсу на північному заході Китаю минулого четверга. При поверненні на Землю в неділю капсула з трьома тайконавтами повинна приземлитися в регіоні Внутрішня Монголія.

Це вже третій із 2003 року пілотований політ у космос, здійснений Китаєм.