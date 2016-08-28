У Молдові святкування 25-річчя незалежності супроводжувалось акціями протесту, поліція застосувала сльозогінний газ

Як повідомляє Deutsche Welle, група мітингувальників намагалася прорватися крізь лави поліції на центральну площу Кишинева під час проведення військового параду. Кількість маніфестантів становила кілька сотень осіб. За безпеку під час проведення заходу відповідали близько 6 тисяч правоохоронців. У відповідь на дії маніфестантів поліція застосувала силу та сльозогінний газ.

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Учасники акції протесту вимагали притягнути до кримінальної відповідальності голову Демократичної партії Молдови (ДПМ), координатора правлячої більшості, молдавського бізнесмена Влада Плахотнюка. Люди скандували "Jos mafia!" ("Мафію геть!") та "Ганьба!" або "Плахтонюк, не забувай, твій дім - в'язниця".

Між тим у Брюсселі пообіцяли й надалі сприяти Молдові на шляху втілення реформ, метою яких має стати досягнення "максимальних вигод від Угоди про асоціацію, включно з поглибленою та всеосяжною зоною вільної торгівлі", йдеться у повідомленні Європейської служби зовнішньої дії.

Водночас у ЄС наголошують на важливості врегулювання конфлікту у Придністров'ї та закликають до "відновлення зусиль сторін, спрямованих на досягнення всеосяжного мирного врегулювання". Це, на думку Брюсселя, має відбуватися на засадах суверенітету та територіальної цілісності Республіки Молдова "з особливим статусом для Придністров'я".