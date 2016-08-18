Молдова звинуватила РФ у порушенні суверенітету
Бюро з реінтеграції при уряді Молдови висловило занепокоєння через спільні навчання "силових структур" Придністров'я та військовослужбовців Оперативної групи російських військ, яка 1995 року дислокованого на території самопроголошеної "Придністровської молдовської республіки".
Про це повідомляє Deutsche Welle.
"Кваліфікуємо ці навчання як незаконні та неприпустимі дії на території Молдови", - ідеться в коментарі Бюро.
Дані маневри, на думку влади Молдови, "підривають наявні механізми підтримання миру" та шкодять врегулюванню ситуації у Придністров'ї.
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Також у середу міністерство закордонних справ та європейської інтеграції Молдови заявило офіційному представникові посольства Росії про необхідність виведення російських військ з Придністров'я.
"Міністерство підкреслило необхідність виведення російських військових формувань і озброєння з території Молдови, а також перетворення нинішньої миротворчої операції на багатонаціональну цивільну місію під міжнародним мандатом", - ідеться в повідомленні відомства.