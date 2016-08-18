Молдова звинуватила РФ у порушенні суверенітету

Про це повідомляє Deutsche Welle.

"Кваліфікуємо ці навчання як незаконні та неприпустимі дії на території Молдови", - ідеться в коментарі Бюро.

Дані маневри, на думку влади Молдови, "підривають наявні механізми підтримання миру" та шкодять врегулюванню ситуації у Придністров'ї.

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Також у середу міністерство закордонних справ та європейської інтеграції Молдови заявило офіційному представникові посольства Росії про необхідність виведення російських військ з Придністров'я.

"Міністерство підкреслило необхідність виведення російських військових формувань і озброєння з території Молдови, а також перетворення нинішньої миротворчої операції на багатонаціональну цивільну місію під міжнародним мандатом", - ідеться в повідомленні відомства.