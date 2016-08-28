Приплив мігрантів до Німеччини знижується

Про це заявив в інтерв'ю німецькому виданню Bild глава федерального відомства у справах міграції та біженців Франц-Юрген Вайс, передає Бі-бі-сі. "Я думаю, що в цьому році прибудуть трохи менше 300 тис. осіб", - сказав він.

Читайте такожЧехія й надалі не підтримує квоти на біженців у ЄСЗа його словами, відомство може успішно впоратися з облаштуванням 250-300 тис. мігрантів. Цей рівень чиновник назвав оптимальним. "Якщо прибуде більше, нам доведеться працювати під тиском. Ми увійдемо в кризовий режим", - заявив Вайс. Однак важкий 2015 рік не повториться, вважає він.

У минулому році в Німеччину прибуло більше мільйона мігрантів, в основному з країн Близького Сходу, Афганістану та Африки.

За даними міністерства внутрішніх справ країни, за перші шість місяців цього року запритулком звернулися понад 390 тис. чоловік. Невідомо, скільки з них приїхали до 1 січня, і скільки після.

Згідно з інформацією Bild, в даний час на розгляді знаходяться 530 тис. заявок на отримання притулку в Німеччині.

За словами Вайса, процес проходить дуже важко. Відомству доводиться в деяких випадках проводити розслідування, запитуючи інформацію в інших країнах і перевіряючи, наскільки вона відповідає дійсності.