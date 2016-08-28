Недільний збір музеїв Італії піде на відновлення зруйнованих міст

Кошти від вхідних квитків будуть перераховані на потреби зруйнованих міст, передає Бі-бі-сі. За словами Франческіні, 293 будівлі культурного та історичного значення або повністю зруйновано або серйозно пошкоджено. Багато з них - церкви.

Читайте такожЖертвами землетрусу в Італії стало щонайменше 16 іноземцівКрім того, пожертвування прихожан, які церкви Італії зберуть в ході мес в цю неділю, також підуть на відновлення постраждалого регіону.

Мер Аматріче Серджіо Піроцці заявив, що хоче відновити місто і повернути йому колишню славу. Аматріче найбільше постраждав від землетрусу, там загинули 235 осіб. "Ми хочемо відродити Аматріче, зробити його таким, яким воно було за життя цих людей. Приступити до роботи - це найбільш вірний крок для пам'яті про них", - сказав Піроцці.

Як повідомляв УНІАН, землетрус магнітудою 6,2 стався в ніч на 24 серпня в центральній частині Італії, на південний схід від міста Перуджа. Найближче до епіцентру виявилися комуни Норча і Аккумолі, міста Аматріче та Пескара-дель-Тронто.

Жертвами стихійного лиха стала 291 осіба. Зруйновано багато житлових будинків, церкви і будівлі, що мають історичну цінність.

Прем'єр-міністр і президент Італії в суботу взяли участь в похоронах 35 осіб у місті Асколі-Пічено. Після церемонії прем'єр МаттеоРенці звернувся до присутніх: "Ми всі разом вирішимо, як нам жити далі. Тільки не здавайтеся, це вкрай важливо".