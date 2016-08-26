У постраждалих від землетрусу регіонах Італії запроваджено надзвичайний стан

Про це повідомляє видання Il Messaggero.

Зазначається, що уряд вирішив виділити додатково 50 мільйонів євро допомоги постраждалим від стихійного лиха та для усунення наслідків землетрусу.

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Прем'єр-міністр Італії Маттео Ренці доручив міністерству економіки тимчасово припинити брати податки з потерпілих від землетрусу.

Міністерство культури Італії заявило, что направить на допомогу постраждалим усі кошти, які будуть зібрані від продажу квитків на музейні експозиції в найближчу неділю, передає Російська служба Бі-Бі-Сі. Міністр культури закликав італійців піти до музеїв у знак солідарності з постраждалими в результаті землетрусу.

Нагадаємо, кількість загиблих внаслідок землетрусу досягла щонайменше 250 осіб. 365 людей з пораненнями різного ступеня тяжкості доправили до лікарень.