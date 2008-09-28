Такими темпами США ще й за моральну шкоду Лазаренку сплатять?

Справу екс-прем`єра України Павла Лазаренка направлено до суду першої інстанції для перегляду раніше призначеного терміну покарання.

Про це йдеться в заяві адвоката Лазаренка Марини Долгополої, яка посилається на повідомлення американських адвокатів екс-прем`єра Деніса Ріордана і Дорона Вайнберга.

Згідно з повідомленням, 26 вересня 2008 року Апеляційний Суд дев`ятого Округу США за поданням адвокатів Лазаренка виніс рішення про перегляд тих пунктів звинувачення, що лишались відносно нього.

Суд задовольнив клопотання щодо пунктів, які стосувались агрофірми "Наукова" і всіх інших обвинувачень, які було інкриміновано Лазаренку в Україні, та відхилив клопотання у частині звинувачень, пов`язаних із бізнесменом Петром Кириченком.

"У зв`язку з цим рішенням, суд ухвалив направити справу Лазаренка до суду першої інстанції для перегляду раніше призначеного терміну покарання", - йдеться в заяві.

Адвокати Лазаренка заявили про свої наміри негайно направити клопотання до розширеної колегії Апеляційного Суду дев`ятого Округу про скасування пунктів звинувачення, що залишились, оскільки, в результаті винесення вищеназваного рішення від 26 вересня, для цього виникли нові юридичні підстави.

Адвокати впевнені в тому, що є достатньо вагомих аргументів для того, щоб переконати колегію суддів повністю скасувати всі звинувачення, що залишились відносно Лазаренка.

Лазаренко був прем`єром України з 1996 по 1997 роки. 25 серпня 2006 року американський окружний суд у Сан-Франциско засудив його до 108 місяців ув’язнення й штрафу в 10 млн. доларів за відмивання грошей і продаж за кордон майна, добутого незаконним шляхом. Лазаренко знаходився під арештом у США з березня 1999, 14 червня 2003 він був звільнений під заставу.

Українська правда