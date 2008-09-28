У Білорусі проходять парламентські вибори
10:06, 28 вересня 2008Світ
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На 110 мандатів претендують 263 кандидати
У Білорусі сьогодні проходять парламентські вибори.
На 110 мандатів претендують 263 кандидати, зокрема близько 70 представників опозиції.
Президент Білорусі Олександр Лукашенко перед виборами неодноразово заявляв про свою зацікавленість у міжнародному визнанні їх підсумків. На виборах акредитовано декілька сотень міжнародних спостерігачів, зокрема від Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ.
З середини 1990-х років жодне голосування, що поводилося в Білорусі, Заход не визнав як вільне, чи справедливе.
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