Лукашенко заявив, що білоруській опозиції залишилося недовго

"Життя нинішньої опозиції і її верхівки недовговічне. Їй залишилося буквально, можливо, декілька місяців або років", — заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко, спілкуючись з журналістами після голосування.

"На нашій пам`яті вона зникне, тому що це не опозиція — вони представляють тільки себе", — сказав президент. Як приклад неспроможності опозиції він навів той факт, що на парламентських виборах її лідери змогли висунути тільки себе.

"Ці себе вже знецінили настільки, що люди шарахають від їх імен, — заявив О.Лукашенко. — Треба давно давати дорогу новим, молодим людям, які не "засвічені" в поганих справах, якщо такі люди у них є", повідомляє БелаПАН.

При цьому О.Лукашенко підкреслив, що "справжня конструктивна опозиція, яка впливає на життя в суспільстві, завжди потрібна". "Якщо немає опозиції, це застій. Рано чи пізно ми до цього прийдемо. Опозиційна, альтернативна точка зору повинна бути, — сказав глава держави. — Але це не та опозиція, яка підгодовується ззовні, яка фінансується на сто відсотків ззовні. Ясно, чию точку зору вона відстоюватиме".

О.Лукашенко також заявив, що штучно створювати опозицію в Білорусі "ніхто не буде".

«Белорусские новости»