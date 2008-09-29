Горбачов створить нову партію
08:26, 29 вересня 2008Світ
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Разом з банкіром Лебедєвим
Банкір Олександр Лебедєв спільно з Михайлом Горбачовим планує створити нову політичну партію, пише The New York Times.
Про це сам Лебедєв заявив в інтерв`ю. Партія носитиме назву «Незалежна демократична партія Росії».
Михайло Кузнєцов, заступник голови «Союзу соціал-демократів» Горбачова, підтвердив ці плани, а також відзначив, що партія може боротися за місця в парламенті на наступних виборах в 2011 році.
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